Irán descarta jugar el Mundial 2026

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

En medio de la guerra en Medio Oriente y a menos de 100 días del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026, unas declaraciones desde Irán sacudieron al mundo del fútbol.

El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, aseguró que el gobierno evalúa retirar a la selección nacional del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Hasta ahora, la FIFA no ha confirmado oficialmente una ausencia del equipo asiático.

Según explicó el funcionario, la decisión estaría ligada a la escalada del conflicto en la región tras el ataque del 28 de febrero en el que murió el líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

Donyamali afirmó que la situación bélica y las represalias internacionales han provocado miles de víctimas en los últimos meses y que, en ese contexto, “no hay posibilidad de participar en estas condiciones”.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo. Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, apuntó Doyanmali en diálogo con DPA.

Irán tenía previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en ciudades de Estados Unidos —dos en Los Ángeles y uno en Seattle— frente a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Pese a la tensión política, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró recientemente que el equipo sería bienvenido en el país anfitrión.

De confirmarse la retirada, Irán se expondría a sanciones económicas y disciplinarias.

El reglamento de la FIFA establece multas mínimas de 275.000 euros si la renuncia se produce hasta 30 días antes del torneo y de 550.000 euros si ocurre en el mes previo al debut, además de la posibilidad de que otra federación asiática ocupe su lugar.