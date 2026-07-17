Irán amenaza con una “ofensiva total” y EEUU continúa sus bombardeos

Irán amenazó este viernes con lanzar una “ofensiva total” en momentos en que Estados Unidos bombardeó ese país por séptima noche consecutiva, lo que supone la mayor escalada desde que los dos enemigos volvieron a la guerra abierta en Oriente Medio.

El Mando Central de Estados Unidos señaló el viernes en un mensaje que la nueva oleada de ataques comenzó a las 19H00 GMT. Esos ataques tienen como objetivo “seguir degradando las capacidades militares iraníes” por orden del presidente Donald Trump, precisó el ejército en X.

Según la agencia IRNA, cinco explosiones se escucharon el sábado por la mañana en Yazd, centro de Irán. Mientras que la agencia de noticias Mehr informó sobre “explosiones en varias provincias del sur” del país.

El ejército estadounidense informó más temprano que había atacado “decenas de objetivos militares iraníes, como instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructuras de logística militar e instalaciones marítimas”.

Según IRNA, la ofensiva dejó un saldo de ocho muertos.

Las autoridades iraníes también informaron de bombardeos estadounidenses contra puentes, un aeropuerto y una estación de tren. Además, reportó daños en infraestructuras energéticas en el sur del país e instaron a la población a reducir el consumo eléctrico.

Washington no confirmó esa información.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó durante la semana con atacar los puentes y las centrales eléctricas del país si los iraníes no volvían a la mesa de negociaciones.

El asesor militar del guía supremo iraní, Mohsen Rezai, amenazó con entrar en una “fase de ofensiva total” si los bombardeos estadounidenses se prolongaban más allá de “dos-tres días”.

“Irán ya no se limitará a responder, y ninguna frontera estará a salvo”, declaró Rezai, citado por la agencia de noticias Irib.