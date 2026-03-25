Irán afirma haber lanzado misiles contra portaviones de EEUU

Así lo destacó este miércoles la marina

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La marina iraní afirmó este miércoles que lanzó misiles de crucero contra el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, y advirtió que podrían producirse nuevos ataques de este tipo.

Según el comunicado militar, el bombardeo obligó al portaaviones, desplegado en la zona del Golfo, a “modificar su posición”.

El comandante de la marina iraní, el almirante Shahram Irani, señaló que los movimientos de este portaaviones “son vigilados de forma permanente (…) y en cuanto esta flota hostil entre en el radio de alcance de nuestros sistemas de misiles, será blanco de contundentes ataques”.