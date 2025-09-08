Londres. (AFP)- Irán aceptaría limitar su programa nuclear y someterse a estrictas restricciones en el enriquecimiento de uranio si se levantan las sanciones internacionales, afirmó el canciller Abás Araqchi en una tribuna publicada por The Guardian. El mensaje, dirigido a Francia, Reino Unido y Alemania -el grupo E3-, advierte que no aprovechar esta ventana de negociación tendría consecuencias “devastadoras” para la región y más allá, afectando la estabilidad política y económica de Medio Oriente.

A fines de agosto, el E3 activó en la ONU un mecanismo que facilita restablecer sanciones contra Teherán en virtud del acuerdo nuclear de 2015, que preveía una reducción de las actividades nucleares iraníes a cambio de alivio económico. Este pacto, firmado también por Estados Unidos, China y Rusia, perdió fuerza cuando Washington se retiró en 2018 bajo Donald Trump y restableció sus propias sanciones. Irán tiene ahora un mes para negociar y evitar nuevas medidas punitivas, mientras crece la tensión diplomática y los riesgos de un conflicto prolongado.

El contexto regional también influye en las negociaciones. Países vecinos y aliados occidentales siguen de cerca los movimientos de Teherán, preocupados por un posible aumento de la carrera armamentista, la influencia política de Irán y la expansión de sus capacidades nucleares. Expertos advierten que un fracaso en las conversaciones podría desatar sanciones más estrictas, afectar los mercados energéticos, intensificar la competencia geopolítica y aumentar la inestabilidad política en la región.