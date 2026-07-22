Investigan presunto peculado 

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron diligencias en la Municipalidad de Osa como parte de una investigación por el presunto delito de peculado. El caso permanece en desarrollo y, por esa razón, las autoridades no brindan mayores detalles.

El operativo estuvo a cargo de la Sección Anticorrupción del OIJ, que confirmó el decomiso de evidencia de interés para la investigación. No obstante, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, la Policía Judicial indicó que no puede ampliar la información mientras el expediente se mantenga bajo investigación.

Tras la diligencias, el alcalde de Osa, Mainor Anchía, afirmó que la municipalidad colaboró con las autoridades durante todo el procedimiento y señaló que, según la información recibida, la pesquisa estaría relacionada con un presunto caso de peculado de uso por el préstamo de unos toldos.

“Se presentaron autoridades judiciales en la municipalidad por una investigación sobre un presunto peculado de uso por el préstamo de unos toldos que aparentemente hizo un departamento o algunos funcionarios. Colaboramos con las diligencias y esperamos que esto se esclarezca lo antes posible”, manifestó.

Anchía aseguró que la intervención tomó por sorpresa a la administración, pues han procurado mantener una gestión transparente y realizar rendiciones de cuentas sobre proyectos y ejecución presupuestaria.

Agregó que, por la naturaleza de los cargos públicos, están expuestos a este tipo de investigaciones.