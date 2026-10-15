Investigan presunto caso de robot acosador en Alemania

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Policía de la ciudad de Colonia, en el oeste de Alemania, abrió una investigación penal para esclarecer un inédito y perturbador caso de acoso sexual que involucra a un robot de 1,20 metros de altura, el cual habría sido controlado de forma remota para agredir a una adolescente de 16 años.

Según detallaron las autoridades germanas mediante un comunicado, los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de un restaurante de comida rápida, donde la víctima se encontraba compartiendo junto a dos amigas.

En determinado momento, el autómata de color rojo y dorado se aproximó por la espalda de la joven, le tocó los glúteos y comenzó a realizar movimientos de connotación sexual de forma reiterada.

Mientras la agresión ocurría, el propietario del dispositivo, un joven de 16 años, y su acompañante, un sujeto de 19 años, se dedicaron a grabar la escena para retransmitirla y comentarla totalmente en vivo a través de plataformas de redes sociales.

Intervención policial y decomisos

Al ser alertados sobre la situación, agentes de una patrulla policial se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos. Tras revisar la zona, los oficiales ubicaron el autómata guardado dentro del maletero de un vehículo cercano, por lo que procedieron a su confiscación inmediata.

“Cómo funcionaba el robot en el momento de los hechos y si alguien estaba dirigiendo sus movimientos a distancia es objeto de una investigación por parte de la Policía Criminal”, precisaron las autoridades en el informe oficial.

Además del decomiso del aparato electrónico, la Policía incautó los teléfonos móviles de los dos sospechosos. Ambos fueron denunciados formalmente por la presunta comisión del delito de acoso sexual, figura que, según el Código Penal alemán, contempla penas que van desde los seis meses hasta varios años de prisión.