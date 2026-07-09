Investigan posible caso de viruela del mono en Costa Rica

Las autoridades de Salud investigan un posible caso de viruela del mono en Costa Rica.
La información fue confirmada por fuentes cercanas a Grupo Extra durante la tarde de este miércoles.
Las entidades realizan coordinación institucional y la activación de protocolos para determinar el caso.
La viruela símica se caracteriza por la aparición de lesiones en la piel, similares a granos o ampollas, que pueden manifestarse en diversas partes del cuerpo, siendo más comunes en las regiones genitales, perianal, cara, manos y pies.
Los síntomas adicionales pueden incluir fiebre, escalofríos, inflamación de ganglios, agotamiento, y dolores musculares, de espalda y cabeza.
La viruela símica se transmite principalmente a través de contacto físico estrecho y prolongado, especialmente durante relaciones sexuales. También puede transmitirse a través de secreciones y el contacto con materiales contaminados por una persona infectada.
Recomendaciones importantes: