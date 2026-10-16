Investigan paradero de personas desaparecidas en Pococí y Guácimo

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La desaparición de al menos 10 personas oriundas de las zonas de Pococí y Guácimo es investigada por autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Por este motivo, los agentes judiciales realizaron un operativo con varios registros en viviendas y una propiedad, con la intención de determinar si los cuerpos de estas personas podrían estar enterrados en el lugar.

Información confidencial y labores de investigación sugieren que, en apariencia, los cuerpos de estas personas podrían encontrarse dentro de dicha propiedad.

En el lugar participa un equipo interdisciplinario que incluye a la Unidad Canina especializada en la búsqueda de personas y otros agentes del OIJ, quienes realizan un rastreo exhaustivo en toda la zona.

Los allanamientos se dirigieron a la propiedad de un hombre de apellido Cortés, según indicó el fiscal José Mena.

“Se realiza un rastreo con equipo especial y con perros debidamente entrenados, y con personal muy capacitado, para poder verificar o descartar esta información”, dijo.

Como parte de los primeros indicios encontrados, los agentes descubrieron varias bolsas con droga y un fusil de asalto, material que está en manos de los agentes judiciales que llegaron desde primeras horas de la mañana.

Mena reconoció que todo estaría vinculado al aumento de la violencia en el sector del Caribe, en un año en el que se han desarticulado varios grupos criminales y se ha detenido a múltiples cabecillas.

“La tasa de homicidios ha aumentado mucho, incluso está a dos homicidios de lo que se registró durante todo el año anterior, lo cual nos ha llevado a reforzar los trabajos que hemos realizado con las autoridades del OIJ y de la Seguridad Pública.

Estos operativos serían un seguimiento a varios allanamientos realizados hace varias semanas, vinculados con la célula criminal de José Ríos Oconitrillo, alias “Coco Guácimo”.

Oconitrillo falleció en julio pasado como parte de un operativo en el que se logró localizar y detener al fugitivo más buscado de Costa Rica, Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

Durante ese operativo, Oconitrillo fue alcanzado por disparos y falleció en el lugar.

Grupos criminales

La criminóloga Eyling Jaenz señala que estas prácticas para tratar de desaparecer personas forman parte del modus operandi de algunas organizaciones criminales.

“Este operativo nos obliga a prestar atención a las posibles transformaciones en las formas de operar del crimen organizado en el país. La utilización de terrenos aislados y posibles fosas clandestinas podrían responder a estrategias de ocultamiento de evidencia”, dijo.

Además, explicó que esto forma parte de los mecanismos de intimidación que utilizan los criminales dentro de su comportamiento violento.

“Hay que recordar que en el país se han documentado algunos hallazgos de entierros clandestinos, por lo que es fundamental dirigir bien estas investigaciones mediante técnicas y grupos especializados”, agregó.

Para la especialista, es necesario encontrar indicios importantes para que las familias de las personas desaparecidas no alberguen falsas esperanzas sobre el posible hallazgo de los cuerpos.

“La muerte o captura de un líder criminal como Coco Guácimo no representa el desmantelamiento de un grupo criminal; por el contrario, genera disputas y nuevos episodios de violencia. Hay familias que todavía buscan noticias de sus familiares”, afirmó.