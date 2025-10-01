Un bebé de un año falleció tras ingresar al Hospital Nacional de Niños procedente del Hospital de San Vito de Cotobús, y la causa de muerte se investiga bajo la hipótesis del síndrome del niño agredido.

Los médicos detectaron lesiones incompatibles con la versión entregada por los cuidadores y dieron aviso al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La madre del menor, identificada con el apellido Castillo, quedó y quedó a la orden del Ministerio Público, que asumió la investigación para establecer la responsabilidad penal. De acuerdo con información de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia en 2024 registraron 14 muertes de menores vinculadas al síndrome del niño agredido a nivel nacional y en el primer semestre de este año sumaron 10 casos.

Las víctimas, según la fiscal Rocío de la O, suelen ser menores de cinco años que sufren agresiones reiteradas por parte de sus cuidadores hasta que las lesiones resultan mortales y se confirman en la autopsia.

¿Cómo se detectó el caso?

• El menor ingresó primero al Hospital de San Vito; luego lo remitieron al Hospital Nacional de Niños.

• Al realizar la atención, los médicos observaron lesiones que no concordaban con la versión entregada por la madre, lo que motivó la notificación al OIJ.

• El fallecimiento se produjo en el Hospital Nacional de Niños; el OIJ procedió al levantamiento del cuerpo.

¿Qué es el síndrome del Niño Agredido?

Cuando un bebé o un niño es sacudido, su cerebro rebota contra el cráneo. Puede ocasionar:

• Convulsiones.

• Paro respiratorio.

• Disminución de lucidez mental.

• Piel pálida.

• Irritabilidad o letargo.

• Falta de apetito o vómitos.

• Pérdida de visión.

Fuente: Medline Plus