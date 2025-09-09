El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este martes sobre una investigación que mantiene en curso en relación con la muerte de una mujer extranjera.

Según destacaron las autoridades, Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el martes 2 de setiembre el levantamiento del cuerpo de una mujer de apellido Kowalchuk de 33 años y de nacionalidad estadounidense.

En el reporte destacan que el incidente fue reportado minutos después de las 2:00 p.m. donde se mencionaba que la compañera de cuarto de la ahora occisa la habría ubicado inconsciente.

Esto se dio en una torre de apartamentos en Sabana Sur, Mata Redonda, San José.

Personal de la Cruz Roja Costarricense se movilizó al sitio y declararon sin signos vitales a la mujer, por lo que se coordinó con la policía judicial.

Investigadores de SIORI se presentan en la escena y realizan el levantamiento del cuerpo. A la hora de realizar la inspección preliminar del cuerpo, observan que la mujer no presentaba lesiones visibles que hagan presumir una muerte violenta.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial ubicada en San Joaquín de Flores en Heredia. Allí se realizó la autopsia y se está a la espera de los resultados para determinar la manera y causa de muerte.

El cuerpo de la ahora occisa fue retirado de la Morgue, el día 4 de setiembre de en horas de la tarde, por una empresa de servicios fúnebres autorizada por sus familiares.

El caso se mantiene en investigación.