Las autoridades investigan la muerte de un menor de 10 años, ocurrida el miércoles, tras presentar un cuadro clínico grave que inicialmente fue asociado a una posible infección por amebas de vida libre.

Según la información preliminar, el niño habría visitado días antes zonas con aguas termales, donde en apariencia tuvo contacto directo con el agua. Posteriormente comenzó a presentar un fuerte dolor de cabeza, por lo que fue trasladado a un centro médico.

El menor fue atendido inicialmente en el Hospital de Grecia y, debido a la gravedad de su condición, fue referido al Hospital Nacional de Niños, donde su estado se deterioró hasta en apariencia quedar inconsciente.

La doctora Marcela Hernández de Mezerville, subdirectora general del centro médico, confirmó que el caso se encuentra en investigación.

“El Hospital de Niños recibe a un menor de 10 años trasladado del Hospital de Grecia con la sospecha de diagnóstico de una meningoencefalitis por amebas de vida libre. Por tener historia de haber visitado áreas del país con aguas termales y también fuera del país en aguas frescas”, explicó.

Asimismo, indicó que aún no se ha confirmado la causa exacta del fallecimiento.

Doctora Marcela Hernández de Mezerville, subdirectora general HNN.

“Lamentablemente, el menor fallece el día de ayer y en este momento se están buscando las diferentes causas de su infección y su fallecimiento, pero no se ha logrado documentar que haya sido por amebas de vida libre aún“, agregó.

Las autoridades médicas continúan con los análisis correspondientes para determinar el origen de la infección.