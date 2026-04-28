Investigan militares por 5 homicidios en Perú

Lima (AFP) La fiscalía de Tayacaja, en Perú, inició este lunes una investigación contra ocho militares por el presunto homicidio de cinco personas durante un operativo antidrogas en una zona cocalera del país, informó el ministerio Público.

El ataque que dejó también tres civiles heridos se produjo el sábado durante una intervención de una patrulla del ejército a una camioneta en la carretera Colcabamba-Ayacucho, en la región andina de Huancavelica.

Los militares ordenaron el alto de la camioneta que se desplazaba con ocho pasajeros antes de abrir fuego, tras no acatar la disposición de los agentes, según la Fiscalía.

Entre las víctimas se encuentran jóvenes que, según sus familiares y la población, eran deportistas y trabajadores sin vínculo con actividades ilícitas, refirió la prensa local.

La policía informó que los ocho militares, entre ellos un capitán, se encuentran detenidos.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó en un comunicado que la patrulla “fue atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico y ante el riesgo real e inminente el personal refiere su actuación en legítima defensa”.

La región de Huancavelica se ubica en el Valle de los Ríos Apurímac, esta zona es conocida por concentrar la mayoría de los cultivos ilegales de coca del país andino.