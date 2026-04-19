Investigan hallazgo de un cuerpo en vía pública de Hatillo

Este sábado, una persona que transitaba por el sector de Hatillo encontró el cuerpo de una persona sin identificar en plena vía pública.

La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició con las indagaciones para determinar las circunstancias que llevaron al aparente homicidio de este hombre.

De acuerdo con informaciones preliminares, el reporte del hallazgo del cuerpo se realizó a las 8:47 p.m. y los agentes judiciales se presentaron al lugar.

Durante la revisión preliminar, los oficiales notaron que el hombre presentaba una herida contundente en la cabeza y estaba cubierto por una cobija.

El ahora fallecido fue remitido a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia y el caso se mantiene en investigación para esclarecer los hechos.