Investigan doble homicidio en Nosara

Las autoridades judiciales investigan un doble homicidio ocurrido en una carretera de Nosara, Guanacaste, tras un ataque perpetrado por gatilleros.

De manera preliminar, trascendió que las víctimas son dos hombres de apellidos Zúñiga y Barquero, de 26 y 28 años, respectivamente, ambos originarios de Guápiles.

Al parecer, las víctimas habían alquilado un vehículo y, cuando transitaban por una carretera solitaria y aislada, fueron sorprendidas por varios sujetos armados.

Los atacantes dispararon contra los dos hombres en múltiples ocasiones y abandonaron el sitio de inmediato.

La Cruz Roja Costarricense informó que desplazó unidades al lugar para atender a dos personas con heridas por arma de fuego en la cabeza.

Sin embargo, al ser valoradas por los cruzrojistas, ambas ya no presentaban signos vitales, por lo que fueron declaradas fallecidas dentro del vehículo por las autoridades.

Fuentes judiciales indicaron de manera extraoficial a Grupo Extra que una de las víctimas estaba vinculada a una de las células de la organización criminal liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”. El otro fallecido estaría relacionado con el crimen organizado y la venta de tiempos clandestinos. Además, uno de sus hermanos habría sido asesinado en un restaurante de Guápiles en 2022.

Preliminarmente, se presume que el ataque fue perpetrado con fusiles de asalto, por lo que no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que, por el momento, se mantiene indagando lo ocurrido y que no brindará mayores detalles mientras avanzan las pesquisas para determinar el móvil del ataque.