Investigan brote de salmonela en hospital privado

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Ministerio de Salud investiga un brote de salmonelosis que afecta a trabajadores del Hospital CIMA, en Escazú, donde se contabilizan 66 casos sospechosos, dos confirmados por laboratorio y dos personas hospitalizadas.

“Mantenemos el análisis de la información epidemiológica y de laboratorio para identificar el factor de exposición común y determinar el posible mecanismo de transmisión. Estas acciones son fundamentales para avanzar en la investigación y esclarecer el origen del brote”, señaló Christian Valverde, director general de Salud.

La alerta se recibió el 16 de octubre, fecha en que se activaron los protocolos de vigilancia y respuesta ante enfermedades transmitidas por alimentos y agua.

Entre los síntomas reportados figuran diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, sensación febril y malestar general.

Los análisis de laboratorio identificaron la presencia de Salmonella spp. en los casos investigados. Sin embargo, las autoridades mantienen las pesquisas para determinar el origen de la exposición y establecer el mecanismo de transmisión.

Hasta el momento, las autoridades de Salud no reportan fallecimientos.