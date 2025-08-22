Investigadores de la Universidad Nacional (UNA) se oponen a la idea de mover a los cocodrilos durante las obras de mejora que se realizan sobre el puente del Río Tárcoles.

La medida, anunciada por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se debe a la intervención que se hará en la estructura por mantenimiento correctivo.

“Los cocodrilos no viven en nidos, sino que habitan en todo el cauce del río y son territoriales, además de que presentan un comportamiento conocido como homing, un comportamiento que hace que tengan fidelidad al sitio donde viven”, aseguró Laura Porras, académica del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre.

Según las recomendaciones que emiten estos investigadores, los trabajadores del MOPT deberían colocar barreras protectoras, lo que garantizaría la seguridad del personal y no afectaría la vida de los animales.

“Históricamente se ha tenido problemas justamente con cocodrilos porque no hay lugares que tengan las condiciones, el espacio y el hábitat en cautiverio adecuado para mantener esos animales, además de que no estamos hablando de solo uno, sino que posiblemente sean varios los que tendrían que ser removidos en caso de que esta idea prospere”, agregó Porras.