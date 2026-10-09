Investigación revela que productor ofreció palco presidencial a “Sobrino”

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Un palco presidencial con baño privado, entrada exclusiva y acceso reservado fue parte de los privilegios que el productor de espectáculos de apellidos Benavides Barboza ofreció a Edwin Vargas, conocido con el alias de “Sobrino”, señalado como presunto líder de una organización criminal vinculada con el narcotráfico.

Así consta en el expediente del caso Éxodo, del que tiene copia Grupo Extra, en el que se documentan comunicaciones entre ambos y el trato diferenciado que el empresario habría brindado al sospechoso durante la organización del espectáculo internacional Nitro Circus.

Foto: Sergio Espinoza.

De acuerdo con el documento judicial, Barboza le comunicó a Vargas García que tenía a su disposición uno de los denominados palcos presidenciales, un espacio exclusivo que le permitiría permanecer apartado del público general.

El ofrecimiento incluía condiciones especiales de privacidad y comodidad, así como un ingreso diferenciado al recinto donde se desarrollaría el evento.

La cercanía entre ambos quedó reflejada en una de las comunicaciones incorporadas a la investigación, en la que el productor le aseguró que estaría “reservado, a cuerpo de rey como mereces”.

Foto: Sergio Espinoza.

Según el expediente, este trato privilegiado ocurrió en el mismo contexto temporal de una inversión relevante relacionada con Nitro Circus, espectáculo vinculado con las primeras actividades empresariales documentadas bajo la denominación “Hugo Nitro Investment”.

Los investigadores incorporaron estas comunicaciones para contextualizar la relación entre el productor y el presunto cabecilla criminal, así como los beneficios que Barboza estaba dispuesto a ofrecerle.