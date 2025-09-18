En un operativo por una investigación por tala ilegal de árboles, terminó en el decomiso y hallazgo de rifles y otras armas.

El operativo se realizó en conjunto entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), se logró el decomiso de un arsenal de armas de fuego en la zona protegida de la Milla Fronteriza, en Tambor de Cureña, Sarapiquí.

​La operación, que inicialmente fue una verificación por denuncias de tala de árboles, llevó al hallazgo de un cargamento de armas y municiones.

Un hombre, identificado con el apellido Mora Cerdas, fue detenido.

​El detenido viajaba en un vehículo tipo pick-up. Dentro del vehículo, las autoridades encontraron y decomisaron:

​Una pistola de 9mm

​Dos rifles Remington calibre 22

​Una escopeta calibre 12

Gran cantidad de munición

​Radios de comunicación

Un dron

1.266.000 colones en efectivo

​Este decomiso evidencia la presencia de actividades ilícitas en estas zonas, lo que lleva a las autoridades a intensificar las investigaciones para desarticular redes criminales que operan en estas áreas.

