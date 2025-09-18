En un operativo por una investigación por tala ilegal de árboles, terminó en el decomiso y hallazgo de rifles y otras armas.
El operativo se realizó en conjunto entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), se logró el decomiso de un arsenal de armas de fuego en la zona protegida de la Milla Fronteriza, en Tambor de Cureña, Sarapiquí.
La operación, que inicialmente fue una verificación por denuncias de tala de árboles, llevó al hallazgo de un cargamento de armas y municiones.
Un hombre, identificado con el apellido Mora Cerdas, fue detenido.
El detenido viajaba en un vehículo tipo pick-up. Dentro del vehículo, las autoridades encontraron y decomisaron:
- Una pistola de 9mm
- Dos rifles Remington calibre 22
- Una escopeta calibre 12
- Gran cantidad de munición
- Radios de comunicación
- Un dron
- 1.266.000 colones en efectivo
Este decomiso evidencia la presencia de actividades ilícitas en estas zonas, lo que lleva a las autoridades a intensificar las investigaciones para desarticular redes criminales que operan en estas áreas.
Con información de corresponsal.