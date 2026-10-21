Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Una serie de investigaciones por cobros judiciales irregulares en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) obligó a suspender al encargado de la Unidad de Finanzas, Wilman Carpio, según comunicó la Presidencia de la institución.

Según señaló el INVU, “la medida se adoptó a partir de la Relación de Hechos RH-005-2026, remitida por la Auditoría Interna, relacionada con presuntas irregularidades en procesos de cobro judicial promovidos por la institución y declarados prescritos por la autoridad judicial”.

Si bien las investigaciones se encuentran en etapa preliminar, la institución destacó que la separación de Carpio de la Unidad de Finanzas del INVU se dará por un período de dos meses, con goce de salario.

“Su finalidad es resguardar la objetividad, imparcialidad y transparencia de las actuaciones administrativas; preservar la información y los elementos probatorios; evitar interferencias en la investigación; y asegurar la continuidad y normalidad del servicio público”, destacó la institución.

Los hechos se suman a una investigación realizada desde el despacho de la Presidencia en 2025, cuando estaba ocupado por la entonces ministra de Vivienda, Ángela Mata. En ella se señalaba una aparente “red de cuido” dentro del INVU, así como una serie de dineros faltantes y libros contables desaparecidos.

El informe, declarado confidencial y dado a conocer por Grupo Extra, señalaba a Carpio como involucrado en estas presuntas malversaciones de fondos públicos, así como al exgerente de la institución, Marco Hidalgo, quien fue separado del cargo en mayo de este año por “pérdida de confianza” y despedido sin responsabilidad patronal.

“El INVU continuará las actuaciones correspondientes para determinar la verdad real de los hechos y desarrollar, con estricto apego al ordenamiento jurídico, el procedimiento administrativo ordinario por iniciarse. En esa etapa se definirán el objeto, los hechos investigados y las eventuales responsabilidades, sin adelantar criterio sobre su resultado”, destacó la institución.

“Red de cuido” en el INVU

Según el informe confidencial, elaborado entre mayo y agosto de 2025, un total de cinco funcionarios estarían involucrados en una aparente “red de cuido” dentro del INVU, con posibles riesgos de malversación de fondos institucionales y descontrol monetario.

Entre los hallazgos de dicho documento, se señala un total de ¢3.000 millones catalogados como “depósitos sin identificar”, es decir, dinero que ingresa a la institución sin que se identifique a quién pertenece. También se reportaron errores contables entre el sistema que registra los pagos de los ciudadanos que cuentan con un ahorro o bono de vivienda y el sistema contable interno de la institución, por una cifra que supera los ¢8.000 millones.

Sumado a ello, el INVU reportó como perdidos los libros contables correspondientes al período comprendido entre 2019 y finales de 2024, lo que ha obligado a iniciar un proceso para recuperarlos.

Entre los funcionarios señalados se encuentra el exgerente general Marco Hidalgo, quien dejó la institución este año y mantiene una investigación interna en el INVU; Tatiana Mora, encargada del área de Comunicación; Eva Jiménez, encargada del área de Talento Humano, quien también fue separada temporalmente del cargo por investigaciones, y Ricardo Rodríguez, del Departamento de Tecnologías de Información.

Actualmente, todas las investigaciones se encuentran a cargo de la Auditoría Interna de la institución.