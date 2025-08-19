Tres instituciones invertirán más de ¢4.000 millones para poder mantener funcional, atractivo y abierto el recién declarado Parque Natural Urbano Simón Bolívar, antiguo zoológico ubicado en la capital josefina.

Así lo detalla el plan maestro presentado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), cartera encargada de administrar el espacio; pero que unirá esfuerzos junto al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y la Municipalidad de San José para el financiamiento.

“Algunos fondos provenientes de los propios, como los que tiene el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para todo lo que son las áreas y reservas protegidas, siendo esta una de ellas”, explicó Franz Tattenbach, jerarca del Minae.

La inversión multimillonaria permitirá el funcionamiento del Simón Bolívar por lo menos durante 10 años; y se incluirá la reparación de infraestructura vieja, así como la construcción de cafeterías, un anfiteatro y demás obras nuevas.

“Ya tenemos presupuesto, sabemos cuánto cuesta y hemos apartado fondos para la etapa uno y dos, echar a andar las obras el año entrante y terminarlas a final de año, y ya con esto los costarricenses podrán entrar al sitio y conocer cuáles son estos cambios”, especificó Tattenbach a Diario Extra.

Por su parte, el jerarca del MCJ, Jorge Rodríguez, destacó que la idea es rescatar un “corredor cultural” dentro del cantón central de San José, donde se incluya el Simón Bolívar junto a otros edificios históricos, como el Centro Costarricense de Cine, las nuevas instalaciones del Taller Nacional de Teatro, el Museo y Biblioteca Nacional, entre otros.

El jerarca además destacó que, dentro de lo que aportará el sector cultural, se encuentra la colección natural del Museo Nacional, lo que corresponde a “animales disecados, plantas y aspectos de esa historia natural que desde el 2014 están embodegados y ahora vamos a poder sacar para tener exposiciones temporales y temáticas”.

En cuanto al gobierno local, el alcalde Diego Miranda destacó que la reapertura permitirá utilizar el espacio en espectáculos artísticos, actividades municipales y como centro de atracción turística.

Jorge Rodríguez Ministro de Cultura

“Muy contentos de poder entonces aportar nuestro granito de arena para que el Parque Natural Urbano Simón Bolívar sea un espacio cultural y tenga un sentido pues también de pertenencia de nuestros artistas”.