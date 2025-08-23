El Ministerio de Seguridad Pública avanza en la creación de una plataforma digital valorada en $1.5 millones, que busca establecer un centro nacional de operaciones policiales para enfrentar la inseguridad en Costa Rica.

El proyecto, que contará con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue anunciado por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

“Centralizaremos todas las imágenes que recopilan las municipalidades en un centro nacional, desde donde se coordinarán las acciones policiales en todo el país”, explicó Zamora.

El ministro indicó que la iniciativa ya se desarrolla dentro de las instalaciones del Ministerio y que, una vez concluida, contará con software, hardware e inteligencia artificial (IA) donada por Estados Unidos, valorada en $9.5 millones.

El sistema permitirá procesar en tiempo real miles de imágenes provenientes de los distintos cuerpos policiales, lo que representará según Zamora una transformación profunda en materia de seguridad pública. Incluso podría gestionar los semáforos en carretera para bloquear rutas de escape utilizadas por grupos delictivos.

Otros beneficios del Sistema

• Cámaras corporales (“Body Cam”) para oficiales de Seguridad Pública.

• Patrullas equipadas con cámaras y GPS para mejorar la respuesta policial.

• Software de reconocimiento facial para ubicar a personas con orden de captura.