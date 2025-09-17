La Universidad de Costa Rica (UCR) invertirá ¢91.6 millones en la reparación de la tubería de aguas negras que atraviesa la quebrada Los Negritos, en la Sede Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca.

Según se destaca en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el proyecto busca restablecer la infraestructura sanitaria, afectada por lluvias intensas, escorrentías y el aumento del caudal en los últimos meses; así como ser una medida paliativa ante las constantes inundaciones que sufre la zona a raíz de la falla de una tubería.

Y es que la quebrada ha ocasionado graves problemas a la infraestructura universitaria, esto según detalló el propio rector Carlos Araya, quien tomó la decisión de suspender las clases presenciales en la Facultad de Derecho, ubicada en frente de Circunvalación; la principal zona de afectación.

“Tuvimos severas inundaciones, tanto a lo interno como externo del campus; lamentablemente este problema se presenta por el escaso desagüe que tiene la quebrada en la parte externa a la ciudad universitaria”, especificó Araya.

Del monto total aprobado mediante la solicitud 2025-5706, se destinarán ¢70 millones a la obra constructiva y ¢10 millones a imprevistos de diseño y laboratorio de materiales; esto con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio sanitario, la seguridad estructural de la zona y reducir riesgos ambientales en el cauce natural.

El contratista, llamado Durman Esquivel S.A., deberá entregar planos actualizados de la obra y garantizar la infraestructura por al menos 3 años, además de que la obra deberá estar lista en un periodo máximo de 60 días naturales una vez que se de la orden de inicio.

Por su parte, el alcalde de Montes de Oca Domingo Arguello, comentó a Diario Extra que se analizan diversas posibilidades, sin embargo, estas tienen un costo mínimo de $8 millones; por lo que analizan como reducir precios.

“Lo mejor es esperar, no invertir en hacer pequeñas inversiones que no van a ser las definitivas; y tener la solución óptima con el análisis, que la podamos tener completa y en el menor tiempo posible”, explicó Arguello.

Al ser consultado por un aproximado de tiempo, el alcalde detalló que es muy variable, pero que esperan poder empezar a trabajar el próximo año, y que se encuentre listo antes de la llegada de la época lluviosa, es decir, en mayo del 2026.