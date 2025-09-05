El Archivo Nacional de Costa Rica, bajo la gestión del Ministerio de Cultura y Juventud, ejecuta un proyecto integral de ₡1.105 millones de colones para reforzar la seguridad humana y proteger el invaluable patrimonio documental del país, con un fuerte enfoque en la prevención y supresión de incendios.

Esta inversión estratégica no solo resguarda la memoria histórica de Costa Rica, protegiendo documentos esenciales (incluyendo aquellos declarados “Memoria del Mundo” por la Unesco) en soportes tradicionales y electrónicos, sino que también garantiza condiciones idóneas y seguras para su personal y usuarios.

Con esto se busca convertir al Archivo Nacional en un referente en seguridad archivística a nivel nacional e internacional.

Los trabajos iniciaron en 2022 tras una solicitud al Cuerpo de Bomberos, y se espera que finalicen en 2027.

La instalación de sistemas de detección y supresión de incendios se realiza entre 2024 y 2026. En la primera parte de 2025 se instalaron detectores de humo y alarmas; en julio de 2025 comenzaron los trabajos del sistema de supresión, que continuarán el resto del año.

El proyecto sigue las directrices del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

La estructura circular de la primera etapa del edificio ha demandado soluciones de ingeniería específicas.

Alexander Castro Mena, viceministro administrativo y presidente de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, destacó que la inversión garantiza “condiciones idóneas de trabajo” y “resguarda la integridad del patrimonio documental”.

Por su parte, Ivannia Valverde, directora general, enfatizó la protección a funcionarios, usuarios y la gran cantidad de documentos nacionales e internacionales que forman parte de la memoria del mundo.

Una vez concluido, el sistema robusto contra incendios permitirá que el Archivo Nacional sea un modelo a seguir, no solo en la protección de la vida y el patrimonio, sino también por las particularidades de ingeniería de su implementación.