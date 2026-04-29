Inversión en niñez: cae 25% y afecta becas, comedores y aulas

La inversión pública destinada a niñez y adolescencia en Costa Rica cayó un 25% desde 2022, una reducción que ya impacta becas estudiantiles, comedores escolares, infraestructura educativa y programas sociales dirigidos a menores en condición de vulnerabilidad.

Especialistas advirtieron que este retroceso compromete oportunidades de miles de estudiantes y limita la capacidad del Estado para responder a nuevas necesidades sociales.

La alerta fue planteada por investigadores del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional (UNA), durante el foro “¿Cómo invierte Costa Rica en su niñez y adolescencia?”.

Uno de los principales señalamientos recayó sobre el programa Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), cuyo financiamiento pasó de representar un 0,25% del Producto Interno Bruto (PIB) a solo 0,16%.

Además, las transferencias económicas para estudiantes de primaria y secundaria, que oscilan entre ¢18 mil y ¢4 mil mensuales, no se modifican desde 2018, pese al aumento sostenido en el costo de vida.

“La inversión social ha estado sujeta a recortes presupuestarios severos, y sabemos por antecedentes que este tipo de inversión, cuando se realiza en segmentos menores de cuatro años o entre los 13 y 18 años, es altamente valiosa desde el punto de vista social porque transforma vidas. Esto permite a la persona nutrirse mejor”, expresó José Francisco Pacheco, investigador del Ineina-CIDE.

Baja inversión por estudiante

En materia de alimentación, indicaron que el perfil nutricional infantil cambió. El principal desafío ya no es la desnutrición, sino el sobrepeso y la obesidad, que afectan a cerca de un tercio de la población menor de edad.

Según los datos expuestos, el Estado invierte alrededor de ¢750 diarios por estudiante en comedores escolares, cifra considerada insuficiente.

El vicerrector de Vida Estudiantil de la UNA, Jorge Salas, advirtió sobre las consecuencias de la inestabilidad presupuestaria.

“El recorte o la inestabilidad de estos fondos comprometen directamente la capacidad de las universidades públicas para sostener programas de acción social”, afirmó.

De acuerdo con la exposición, otro de los datos expuestos es que un 45% de los menores vive en viviendas con infraestructura mala, mientras un 1,5% reside en asentamientos precarios.

Además, la entrega del bono familiar de vivienda bajó de 11 mil a 9 mil unidades anuales.

“La inversión social es positiva porque fomenta una mayor inserción en la educación, lo que posteriormente se traducirá en mejores oportunidades de empleo. Por eso, existe una clara razón para señalar que esto no debería formar parte de un recorte sostenido”, concluyó Pacheco.