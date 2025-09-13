La tarde de este sábado, vecinos de Escazú reportaron inundaciones tras el desbordamiento de un río en el centro del cantón.

Inundaciones en Escazú.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:20 p.m., en las cercanías del supermercado El Niño, a unos 75 metros al este.

Videos y fotografías compartidas por la comunidad muestran casas anegadas por la crecida del río Chiquero.

La Cruz Roja Costarricense movilizó al sitio una unidad especializada de primera intervención, además de una ambulancia básica y otra avanzada, para atender la emergencia.

De forma preliminar se confirmó que varias viviendas resultaron impactadas por las lluvias.

La situación continúa en desarrollo y las autoridades mantienen la atención en la zona para descartar riesgos adicionales.