Inundaciones en Barrio Dent: Regidor alega falta de respuesta del Gobierno

El Regidor de la Municipalidad de Montes de Oca, Jorge Mora Portuguez, alegó la falta de respuesta de parte del Gobierno Central y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) por lo ocurrido en Barrio Dent.

Las inundaciones en la zona afectaron más de 20 viviendas y 32 personas el pasado jueves 16 de octubre.

“Ante la falta de respuesta oportuna del Gobierno Central y de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Municipalidad de Montes de Oca ha asumido un papel activo y solidario para atender la emergencia que vive nuestra comunidad”, expresó Portuguez.

Las inundaciones sobrepasaron los 2 metros y medio de altura, y dejaron pérdidas totales en varias viviendas.

Vehículos, electrodomésticos, inmobiliario y demás quedaron totalmente sin vida útil producto de la cantidad de agua y barro en la zona.

Fotografía Jorge Castillo

El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, expresó en conferencia de prensa que no recomienda habitar en Barrio Dent ante la falta de obras.

El mensaje del Regidor:

Desde las primeras horas, cuadrillas de Obras, la Policía Municipal, la Alcaldía y personal voluntario —incluyendo integrantes del Concejo Municipal— se han hecho presentes en las zonas afectadas, aportando maquinaria, medios de transporte y apoyo logístico para aliviar la situación de las familias damnificadas.

Fotografía Jorge Castillo

Mientras tanto, la Municipalidad continúa realizando gestiones para obtener los ₡5 mil millones necesarios para ejecutar las obras de infraestructura que brinden una solución definitiva y segura a este problema.

Es importante recordar que la causa principal de las inundaciones se originó en el colapso de la tubería de trasvase construida por la Municipalidad de San José dentro del territorio de Montes de Oca, la cual desviaba parte de las aguas de la quebrada Negritos hacia el río Torres.

Este sistema colapsó en 2023, generando las graves inundaciones ocurridas tanto en 2024 como en los últimos días.

Foto: Jorge Castillo.

Adicionalmente, según informes del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAME), el MOPT construyó inadecuadamente los drenajes del puente frente a la Facultad de Derecho, lo que provoca anegamientos recurrentes en ese sector y el desbordamiento de aguas hacia Barrio Dent.

En el pasado la zona ha sufrido, además, los impactos de construcciones irregulares, incluso sobre tramos entubados de la quebrada Negritos entre Barrio Dent y Barrio Escalante, lo que ha agravado la situación.

A pesar de estas condiciones adversas, la Municipalidad ha mantenido una intervención constante, realizando labores de limpieza, dragado y mantenimiento del cauce para reducir los impactos y proteger a la población hasta donde ha sido posible.

Fotografía Jorge Castillo

Seguimos además con el proceso de elaboración de un nuevo Plan Regulador, bajo una visión de desarrollo sostenible y de adaptación frente al cambio climático, protegiendo y conservando las áreas naturales que aún quedan, en incentivando la construcción con mayores retiros, con cordones verdes y materiales que impidan la impermeabilización del suelo.

Nuestro compromiso y el de la Administración municipal es claro: seguir actuando con responsabilidad, transparencia y solidaridad hasta que podamos contar con soluciones estructurales que garanticen la seguridad y el bienestar de todas las personas.