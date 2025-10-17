El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, aseguró que las aguas colapsadas este jueves en Barrio Dent también son de aguas negras.

Esto por presuntas conexiones ilegales en la zona, confirmó el jerarca.

Fotografía Randall Sandoval

Argüello también indicó que estas casas están inhabitables, pero será el Ministerio de Salud quien haga la recomendación final.

Foto: Jorge Castillo.

El alcalde asegura que la solución al “mega problema” tendría una inversión mínima entre $8-$10 millones y están en conversaciones con Gobierno central para el giro de fondos.

La obra no estaría lista antes de la época lluviosa de 2027.