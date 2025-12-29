Inundaciones dejan un muerto y 2 desaparecidos en España

Madrid, España. (AFP). Al menos una persona murió y dos están desaparecidas por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en el sur de España.

La Agencia de Emergencias de Andalucía anunció en la red social X que “hallado el cuerpo sin vida de una persona en la zona en la que se busca a los desaparecidos en Alhaurín el Grande”, en Málaga, y confirmó que sus equipos siguen trabajando en la zona. Una segunda persona sigue desaparecida en ese municipio y los socorristas buscan a una tercera en Granada, también en Andalucía.

Varios videos publicados en redes sociales muestran calles inundadas por las fuertes lluvias caídas durante la noche en varias localidades del sur de España, con automóviles atrapados y ciudadanos rescatados por equipos de emergencia.

España es uno de los países europeos más afectados por el cambio climático, con olas de calor más prolongadas en verano y lluvias torrenciales que se intensifican por el aumento de los gases de efecto invernadero generados por la actividad humana.

El país aún lleva la marca de las grandes inundaciones de octubre de 2024, que causaron más de 230 muertos, principalmente en la región de Valencia, en el este, un desastre que generó críticas a la gestión de las alertas y el manejo de los servicios de emergencia.

Ante el nuevo episodio climático, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a la población ejercer la “máxima precaución” ante las fuertes lluvias que afectan varios puntos del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) rebajó a última hora de la mañana el nivel de alerta en Andalucía de rojo a naranja, pero advirtió que la región de Valencia está bajo alerta máxima. El organismo meteorológico advirtió que las lluvias fuertes comenzarán el lunes en Valencia y que el nivel es de “peligro extraordinario” por la cantidad de precipitaciones acumuladas en 12 horas.

La región de Murcia, al sur de Valencia, también se vio afectada por las intensas lluvias de este domingo, con desbordes y chubascos que complicaron la circulación en carreteras y obligaron a cierres preventivos.

La Guardia Civil alertó de “episodios de lluvias intensas” y pidió extremar precauciones, especialmente evitando cruzar cauces, ya que “el caudal puede aumentar de forma repentina y violenta”.

Las inundaciones catastróficas de octubre de 2024 provocaron la ira de las víctimas, que criticaron la gestión de la alerta y los servicios de emergencia, en un contexto de polémica entre el Gobierno central de izquierda y las autoridades regionales de derechas por las competencias en la gestión de catástrofes.

Más de un año después de la tragedia, la investigación sobre la respuesta de las autoridades regionales sigue siendo un tema seguido por los medios españoles. El entonces presidente regional, Carlos Mazón, enfrentó fuertes críticas y acabó dimitiendo a principios de noviembre de 2024 ante la presión popular.

En España, país con un alto grado de descentralización, la gestión de este tipo de catástrofes es responsabilidad de las autoridades regionales, un factor que ha sido foco de debates y tensiones políticas después de los desbordes que marcaron la memoria colectiva.