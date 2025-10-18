Inundaciones de San Pedro: crónica de un desastre

Las imágenes de vecinos de Barrio Dent en San Pedro observando impotentes cómo el agua alcanzaba hasta cuatro metros de altura en sus viviendas no son solo el registro de una emergencia climática. Son la evidencia tangible de décadas de improvisación gubernamental, de una planificación urbana inexistente y de la temeraria incapacidad de previsión que caracteriza a quienes nos gobiernan.

Que una tubería instalada en los años 90 haya perdido su capacidad de conducción hasta colapsar en 2023, y que recién ahora, tras los estragos que dejaron a 20 propiedades y 32 personas afectadas, se estime necesaria una inversión de hasta $10 millones para una solución definitiva, revela una verdad incómoda: nuestras autoridades prefieren reaccionar ante las tragedias que prevenirlas.

La quebrada Los Negritos no desbordó por capricho de la naturaleza. Lo hizo porque la infraestructura colapsó por falta de mantenimiento, porque nadie supervisó el deterioro progresivo de un sistema crítico, porque en algún momento se decidió que invertir en prevención no era prioritario. Ahora, el alcalde Domingo Argüello debe suplicar a la Comisión Nacional de Emergencias y a la Presidencia que redireccionen fondos del Proeri, recursos que ya están destinados a prevenir emergencias similares en otros rincones del país.

Pero la pregunta fundamental permanece sin respuesta: ¿quién controla el crecimiento urbano considerando factores ambientales en Costa Rica? ¿Quién verifica que los desarrollos inmobiliarios respeten las zonas de protección de cauces? ¿Quién fiscaliza que la infraestructura pluvial crezca al ritmo que crece el concreto?

La respuesta es devastadora: nadie, o casi nadie, con la eficacia necesaria.

San Pedro es apenas la punta del iceberg mediático.

Lo que ocurrió en Montes de Oca se replica con distintos nombres y similares tragedias en Desamparados, Alajuela, Limón, Puntarenas. Comunidades enteras conviven con el riesgo inminente cada temporada lluviosa, porque entre la burocracia institucional, la escasez presupuestaria crónica y la ausencia de voluntad política, la prevención siempre queda para mañana.

Urgen soluciones integrales, no parches. Urgen recursos que se asignen antes de las emergencias, no después.

El alcalde de Montes de Oca advierte que, sin reasignación inmediata de fondos, el inicio de las obras se postergaría hasta 2027. Es decir, dos temporadas lluviosas más de angustia para familias que ya perdieron sus pertenencias, dos años más viviendo con la espada de Damocles sobre sus cabezas.

Esta no es forma de gobernar un país. Esta es la administración del caos.

Las próximas lluvias llegarán. La pregunta es si encontrarán a un país preparado o si simplemente repetiremos este ciclo perverso de negligencia y lamentaciones.