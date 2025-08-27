La Cruz Roja Costarricense atendió este miércoles una emergencia en un centro educativo debido a una intoxicación.
Al llegar a la institución, las autoridades abordan a 8 menores de edad intoxicados por una sustancia no determinada y un educador con traumas.
Al sitio, la Cruz Roja movilizó una unidad de soporte básico de vida,
“Se trasladan únicamente una menor de edad y la educadora al hospital San Francisco de Asís en Grecia, en una condición urgente”, destacó Cruz Roja.
La emergencia se presentó en Naranjo de Alajuela.
Vocería de Cruz Roja: