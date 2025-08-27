Un incidente ocurrido la mañana de este miércoles en una escuela de Naranjo, Alajuela, activó los protocolos de emergencia del Ministerio de Educación Pública (MEP) y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), luego de que varias estudiantes presentaran síntomas de intoxicación.

Según confirmó Miguel Sibaja, director regional de Educación de Occidente, una alumna de cuarto grado llevó a clases una gaseosa que en su casa había mezclado con alcohol de 90° y la compartió con varias compañeras.

Al notar lo sucedido, la docente a cargo intervino de inmediato, pero fue agredida por la misma menor. La maestra fue trasladada al Instituto Nacional de Seguros (INS) para su valoración, mientras que las estudiantes afectadas fueron llevadas por la Cruz Roja al Hospital de Grecia.

La menor que llevó la bebida fue remitida al PANI para las evaluaciones correspondientes.

El MEP confirmó que todas las estudiantes están fuera de peligro y que se activaron los protocolos de emergencia, además de notificar a las familias y coordinar con las autoridades de salud y protección infantil para dar seguimiento al caso.