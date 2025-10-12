La Policía Municipal de San José realizó un operativo en el sector de Rohrmoser para atacar los piques de motocicletas.

Así lo confirmó en sus redes sociales Marcelo Solano, director del cuerpo policial josefino, quien detalló las intervenciones de las autoridades.

Operativo policial.

Una moto decomisada, a retiros de placas y tres multas de tránsito fueron parte de las acciones contra los infractores.

La intervención se originó por múltiples denuncias que reportaban gran cantidad de motorizados acelerando y realizando piruetas en ese sector.

El director policial confirmó que como parte de la intervención se detuvo a una persona menor de edad fue remitida al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

En apariencia el menor conducía una motocicleta la cual quedó decomisada, por lucla se realizó la coordinación con PANIy se trasladó a una delegación policial, a la espera de que un adulto responsable lo recogiera.

Placas decomisadas.

Diario Extra consultó al PANI sobre algún reporte del menor en cuestión, quienes indicaron que están consultando la información.