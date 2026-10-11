Intervienen fiesta clandestina con menores de edad intoxicados

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

La Policía Municipal de Puriscal informó que intervino la noche del sábado en una fiesta clandestina en la que participaban entre 30 y 40 jóvenes y menores de edad en el sector del Bajonazo.

La acción policial, en conjunto con la Fuerza Pública, se llevó a cabo tras ubicar el evento no autorizado en una propiedad de esa comunidad.

Durante la inspección en el sitio, las autoridades confirmaron la presencia de menores de edad en estado de intoxicación, así como desorden público y vial en la zona.

Foto: redes sociales de PM de Puriscal.

Como resultado de las acciones de control, los oficiales confeccionaron más de 13 infracciones por incumplimientos de la Ley de Tránsito.

Las autoridades indicaron que la atención demandó 2 horas de ocupación de las fuerzas policiales del cantón en el lugar, lo que impidió que los efectivos desempeñaran labores habituales en otras zonas.

Foto: redes sociales PM Puriscal.

Según reportaron las autoridades, estas actividades clandestinas se han vuelto recurrentes los fines de semana en Puriscal.

En estos eventos se reiteran problemáticas como el consumo de alcohol y drogas, la asistencia de personas menores de edad y la alteración de la tranquilidad de los vecinos.

Ante esta situación, los cuerpos policiales hicieron un llamado a los padres de familia y encargados para colaborar y reflexionar con los jóvenes sobre este comportamiento.