Fuerza Pública intervino una cuartería durante un operativo interinstitucional, realizado en el distrito Merced, en San José, que funcionaba como un centro de operaciones del crimen organizado.

Los oficiales encontraron estupefacientes como:

1.430 dosis de crack

7 dosis de cocaína

75 puchos

13 gramos de marihuana.

Asimismo, decomisaron ₡775.900, $3 y cinco quetzales en efectivo, dinero que podría ser producto de la venta de drogas.

También, dentro del inmueble ubicaron:

23 proyectiles calibre .22

3 armas de juguete

28 armas blancas, de las cuales 25 corresponden a cuchillos y tres son punzones.

2 radios portátiles de comunicación

9 teléfonos celulares

Las autoridades no descartan que la cuartería esté vinculada con delitos contra la vida y la propiedad. Asimismo, mencionan que esta es la segunda ocasión en que dicha cuartería es intervenida en las últimas semanas.

Foto: MSP

Foto: MSP

Detención cercana al sitio

En un operativo paralelo, realizado a pocas cuadras del inmueble intervenido, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un sujeto de apellido Quiñones, quien es un colombiano nacionalizado costarricense, el cual transportaba en un vehículo un paquete con aproximadamente 50 gramos de aparente pasta de cocaína.

Al sospechoso también se le decomisaron ₡185 mil en efectivo, así como el vehículo en el que se desplazaba.

Foto: MSP