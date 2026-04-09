Intervienen “City Crack”: 50 ranchos y búnkeres destruidos

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un total de 50 ranchos tipo bunker fueron destruidos la mañana de este jueves en el distrito de Hatillo.
En el lugar conocido como “City Crack” se abordaron hasta 70 personas consumidoras, que en promedio podrían comprar hasta 10 piedras de crack al día.
Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, indicó que esta intervención representa un golpe al crimen organizado, que lucra con las adicciones de estas personas.
Por su parte, Diego Miranda, alcalde de San José, explicó que es urgente una intervención integral con las instituciones de gobierno, para abordar la problemática de las adicciones..
De las 70 personas detenidas, un grupo de 60 tenía antecedentes policiales por delitos menores como robos y hurtos, y unos 10 se encontraban en condición migratoria irregular.