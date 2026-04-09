Intervienen “City Crack”: 50 ranchos y búnkeres destruidos

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un total de 50 ranchos tipo bunker fueron destruidos la mañana de este jueves en el distrito de Hatillo.

En el lugar conocido como “City Crack” se abordaron hasta 70 personas consumidoras, que en promedio podrían comprar hasta 10 piedras de crack al día.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, indicó que esta intervención representa un golpe al crimen organizado, que lucra con las adicciones de estas personas.