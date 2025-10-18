Intervienen chatarrera de San Sebastián

Una chatarrera ligada frecuentemente a conflictos con la ley fue intervenida por autoridades judiciales y policiales.

Foto: cortesía

Así lo informó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, quien confirmó que el establecimiento estaba siendo monitoreado.

“Se trata de un local ubicado detrás de las Torres Eco Bambú, en San Sebastián”, dijo Solano.

Dos hombres quedaron detenidos y todos los materiales en el sitio, fueron incautados con maquinaria.

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Foto: cortesía “Se tiene sobre la mesa la espera de un informe estructural del inmueble que determine si procede o no una acción de derribo. No tendremos ningún problema con ejecutar esa medida, si fuera la que procede”, agregó.

Las autoridades municipales han identificado un total de 47 centros de acopio en la capital y tras un operativo realizaron sanciones y cierres parciales en varios de ellos.