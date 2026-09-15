Intervienen búnker en la copa de un árbol usado para delitos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

En una inusual intervención para combatir la delincuencia en la capital, oficiales de la Policía Municipal de San José localizaron y destruyeron una estructura clandestina tipo búnker instalada a más de 5 metros de altura entre las ramas de un árbol.

De acuerdo con el informe de los jefes policiales, el sitio era utilizado por antisociales como espacio para el consumo, almacenamiento y ocultamiento de drogas en la zona.

Las autoridades advirtieron que este tipo de edificaciones improvisadas no solo sirven para el consumo de estupefacientes, sino que también funcionan como puntos estratégicos para facilitar otras actividades delictivas de alto impacto, tales como la venta de droga al menudeo, el planeamiento de asaltos a peatones y la perpetración de delitos sexuales.

Como parte de los operativos diarios que mantiene la Policía Municipal josefina para recuperar espacios públicos e incrementar la seguridad en los barrios, la estructura fue desmantelada por completo para mitigar los riesgos hacia los vecinos y peatones que transitan por el sector.