La reconocida figura mexicana, Alejandra Guzmán, fue internada recientemente para ser intervenida quirúrgicamente, hecho que generó preocupación entre sus fanáticos.

De acuerdo con medios internacionales, la artista fue sometida a una cirugía urgente debido a complicaciones relacionadas con padecimientos persistentes en su espalda baja y cadera.

“Fue operada el día de ayer de la columna. Por lo que sabemos, fue un procedimiento complejo, probablemente para corregir todos los problemas que tenía”, explicó Pati Chapoy, conductora del programa Ventaneando quien dio a conocer la información al público.

Según los reportes actuales, la salud de Guzmán es estable y se encuentra en etapa de recuperación.

Hasta el momento, ni miembros de su familia ni su equipo de trabajo han hecho declaraciones oficiales al respecto.

No es la primera vez que la intérprete enfrenta problemas de salud. En 2009, se supo que le habían inyectado biopolímeros, lo cual le causó severas complicaciones.

Como consecuencia, tuvo que pasar por varias intervenciones quirúrgicas para remover esas sustancias dañinas, lidiando con condiciones graves como necrosis.

A lo largo de los años, ha vivido distintos episodios médicos difíciles. En 2016, le colocaron dos prótesis de titanio en la cadera; en 2018, sufrió una fractura en la misma zona, y en 2022 fue hospitalizada nuevamente por una infección causada por bacterias. También en 2007, fue diagnosticada con cáncer de mama, situación que marcó uno de los momentos más duros de su trayectoria personal.

Vale mencionar que Guzmán tenía agendado un concierto en Costa Rica el 31 de agosto, pero fue cancelado por recomendaciones médicas tras una operación previa.