El 2024 dejó una herida en el sistema financiero con la intervención de dos de las entidades financieras del país. Por un lado, Coopeservidores, que era una cooperativa con más de 131 mil asociados y $1.400 millones en activos.

Mientras que Desyfin se convirtió en la entidad financiera no bancaria supervisada más grande de Costa Rica. En agosto del 2023 contaba con ¢166 mil millones activos.

Sin embargo, una serie de inconsistencias en los datos financieros de ambos llevaron a que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) tomara el control.

En el caso de la financiera se citaron la subvaluación de un 20% de su cartera crediticia, una débil gestión de riesgos, actuaciones contrarias a las disposiciones regulatorias vigentes y registros incorrectos de gastos e ingresos.

“Dentro del proceso de intervención se hicieron una serie de revisiones y se realizaron ajustes adicionales para determinar cuánto era el monto o los recursos que se ocupaban para que la entidad tuviera viabilidad, es decir, para que continúe operando.

Cuando se hizo la convocatoria a los a socios se les dijo ‘para que ustedes sigan funcionando, ocupamos este monto para tener liquidez, resarcir las pérdidas y volver a una estabilidad. No se concretó y ante las pérdidas que sufría había que declarar la inviabilidad”, indicó Rodolfo González, resolutor adjunto.

Los casos han generado críticas por parte de la ciudadanía y actores políticos del país.

“Tiene muchas falencias todavía la Superintendencia en materia de supervisión, seguimiento y reglamentación. No hay claridad en cómo ellos evalúan o le dan seguimiento a las labores que están haciendo estas entidades bancarias. Entonces, se dan cuenta cuando estamos en el momento de cerrar las organizaciones”, señaló Manuel Morales, diputado oficialista. “Una institución no quiebra en un año. Lleva años quebrar generar ese desfalco Entonces, ¿por qué esperar tantos años sin esa supervisión?”, agregó el legislador.

Marianne Kutt, resolutora, explicó que previo a la intervención existe un largo proceso entre la superintendencia y la entidad.

“La Ley Orgánica del Banco Central establece la confidencialidad, el supervisor le brinda planes remediales. O sea, no es como que de repente esa entidad cayó en intervención, es una entidad que viene dando problemas por años, pero tienen que existir los causales para tomar la decisión”, comentó.

Hazel Valverde Superintendente Sugef “Venimos de un mundo donde solo había una intervención de un periodo corto y una entrega al concursal y una recuperación incierta en periodos largos. Ahora, tenemos un mecanismo que nos permite facilitar la recuperación de los fondos a los ahorrantes en un periodo más corto, pero quisiéramos un sistema más maduro”.