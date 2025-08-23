Gerardo Medina Angulo, delegado nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por la provincia de Guanacaste, presentó este viernes un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), buscando evitar la Asamblea Nacional programada para este domingo.

Media cuestiona la norma interna del partido chavista que impone para su criterio “elevadas cuotas” de inscripción para aspirantes a diputados, además señala la ausencia de un reglamento electoral claro.

El delegado, quien también aspira a una diputación, insiste que estas disposiciones vulneran sus derechos político-electorales y constitucionales.

El meollo del recurso radica en el “Transitorio Numerado Siete” aprobado en una Asamblea Nacional el 1 de junio de 2025.

Según el delegado, este transitorio establece un cobro “desorbitante y obligatorio” para los candidatos a diputados, compuesto por dos rubros: ₡750.000 por inscripción y ₡1.500.000 como “cuota de participación”, sumando un total de ₡2.250.000.

La Asamblea Nacional del PPSO para escoger candidatos a diputados esta programada para este domingo. Foto: Mauricio Aguilar.

Medina sostiene que esta suma limita la participación política y “violenta el principio de elegir y ser electo”.

El recurrente argumenta que dicho cobro contraviene los Artículos 7 y 8 del propio Estatuto del partido, los cuales dictan que la contribución económica debe ser “en la medida de sus posibilidades” y regirse por el principio de solidaridad financiera. Para Medina, la “cuota de participación” es redundante, ya que el solo pago de la inscripción debería ser garantía del deseo de participar.

Además de las cuotas, critica la falta de seguridad jurídica. Señala que, aunque el Transitorio Siete menciona la posibilidad de exoneraciones para quienes no puedan pagar, no especifica la forma ni el mecanismo para aplicar dichas exoneraciones.

La decisión de exonerar recae en el Comité Ejecutivo, y no en el Tribunal de Elecciones Internas, a quien le corresponde la organización de procesos electorales internos según los Artículos 30 y 53 del Estatuto del partido, haciendo al Transitorio “ineficaz” y carente de seguridad jurídica.

Otro punto central del recurso es la inexistencia de un reglamento aprobado por la Asamblea Nacional para la elección de candidatos a diputados, tal como lo exige el Artículo 74 del Código Electoral.

Medina subraya que el único reglamento disponible en la página digital del partido se refiere a elecciones municipales, dejando en el aire aspectos cruciales como el formato de las papeletas, los mecanismos de elección en caso de empate, los tiempos de presentación de candidaturas, la participación de aspirantes no delegados, y la garantía de la cuota del 20% de juventud en las papeletas provinciales.

Esta situación, asegura, representa un “atentado a la Seguridad Jurídica de todos los aspirantes”.

Las solicitudes al TSE son:

Que se le dé trámite y se declare con lugar el presente Recurso de Amparo.

Que se anule el Transitorio Número Siete del Estatuto por ser contrario al Estatuto, al Código Electoral y a la Constitución Política, afectando el derecho de participación.

Que se suspenda la Asamblea Nacional convocada para el domingo 24 de agosto de 2025, debido a la falta de un Reglamento de Elección aprobado por la Asamblea Nacional, lo que genera inseguridad jurídica para los aspirantes a candidatos a diputados.

Que se solicite al Partido Pueblo Soberano, por transparencia, adjuntar la lista de los candidatos inscritos por provincia y sus respectivos depósitos.

Adicionalmente, Medina Angulo ha interpuesto una Medida Cautelar Provisionalísima, amparado en el Artículo 230 del Código Electoral. A través de esta medida urgente, pide al TSE suspender la inscripción y elección de candidatos a diputados por el Partido Pueblo Soberano, así como los alcances del Transitorio Siete, hasta que se resuelva el recurso de fondo.

Esta solicitud busca evitar que su aspiración política se vea “ilusoria” ante la inminencia de las elecciones internas programadas para el 24 o 31 de agosto de 2025.

Medina justifica la medida cautelar basándose en:

Fumus Boni Iuris (apariencia de buen derecho): Argumenta que su petición es “seria” y no “temeraria”, enmarcada en la violación de derechos fundamentales y el principio de elegir y ser electo, acentuada por la falta de un reglamento claro.

Periculum in Mora (peligro por la demora): Sostiene que, de no dictarse la medida cautelar urgentísima, su derecho a elegir y ser electo como candidato a diputado se volvería “nugatorio” (sin efecto) con el paso del tiempo, ya que los daños a sus derechos político-electorales son “actuales y reales”.

Interés Público: Afirma que la protección de su derecho a elegir y ser electo, así como sus derechos fundamentales, políticos y democráticos, no contraviene el interés público.

El Tribunal Supremo de Elecciones deberá ahora analizar el recurso presentado y la solicitud de medida cautelar para determinar los pasos a seguir en este importante proceso electoral interno.

Este medio solicitó una reacción al encargado de prensa del PPSO, se está a la espera de una respuesta.