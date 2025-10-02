Este jueves se desarrolló una movilización con el fin de detener a un joven de 19 años sospechoso de un presunto delito de difusión de material de abuso sexual infantil.

Esta tuvo lugar en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela, y participaron Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en la Oficina Central de Interpol – San José, en conjunto con investigadores de la Sección Especializada contra el Cibercrimen.

Sobre los hechos

Según la información preliminar, la investigación inició meses atrás, cuando con herramientas especializadas, las autoridades identificaron la existencia de un usuario en Internet que aparentemente estaba almacenando y difundiendo en diversas redes sociales imágenes y videos con contenido de abuso sexual infantil.

Tras esto, se realizaron las investigaciones correspondientes para lograr individualizar al sospechoso.

A través de una investigación técnico-policial, y con trabajos de vigilancia y seguimiento, los agentes lograron identificar al imputado y localizar su domicilio.

Es por esto que se coordinó con la Fiscalía correspondiente para realizar al allanamiento de la vivienda, lugar donde se logró detener al sujeto este jueves.

Durante el registro del inmueble, las autoridades lograron ubicar y decomisar evidencia relevante para la investigación.

El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.