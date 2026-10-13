Internet de alta velocidad llega a pocos centros educativos

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Solo el 6,73% (309) de los centros educativos con conexión a internet en Costa Rica dispone de velocidades de 500 megabits por segundo (Mbps) o superiores, según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP). Aunque la institución reporta que el 99% de los centros tiene acceso al servicio, las cifras muestran diferencias en la capacidad de conexión.

Sin embargo, apenas una proporción reducida tiene velocidades de 500 Mbps o más, mientras que la mayoría se ubica en rangos inferiores. Asimismo, apenas el 9,69% (445) de los centros educativos dispone de una conexión de entre 300 y 500 Mbps, y en total solo el 16,42% (755) supera los 300 megas.

Solo un 16,42% tienen conexión superior a los 300 megabits.

Los datos permiten conocer cómo se distribuye la velocidad de conexión, pero el MEP no detalló cuáles direcciones regionales de educación tienen las mayores limitaciones ni identificó los centros educativos con las conexiones más lentas, pese a que fue solicitado por este medio desde el 12 de mayo.

La mayoría no supera los 300 Mbps

El 32,67% de los centros educativos tiene velocidades de entre 100 y 300 Mbps, mientras que el 30,25% se ubica en el rango de 25 a 100 Mbps. Además, el ministerio reporta un 19,14% en la categoría “más de 25 Mbps”. Es decir, unos 3.771 centros educativos.

Por otra parte, los problemas de conectividad en los centros educativos pueden ampliar la brecha digital entre estudiantes, especialmente cuando el acceso a internet no es igual para toda la comunidad educativa.

Así lo advirtió Hannia León, coordinadora del Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje (Protea) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La experta señaló que no basta con reportar que una institución tiene internet, pues también es necesario conocer dónde está disponible, cuántas personas lo utilizan simultáneamente y qué actividades realizan.

Solo un 16,42% tienen conexión superior a los 300 megabits.

“Nos hemos encontrado con que quienes tienen el internet son las personas en dirección y cuando uno se desplaza a las aulas para poder trabajar, ya no tiene la misma conexión”, explicó León sobre las experiencias de trabajo de Protea en diferentes instituciones.

La especialista advirtió que las diferencias de conectividad pueden dejar en desventaja a estudiantes y docentes frente a las exigencias de una sociedad cada vez más digitalizada. La falta de acceso adecuado también limita las oportunidades de desarrollar habilidades tecnológicas necesarias para el aprendizaje.

Hannia León

Programa de Tecnologías Educativas, UCR “Estamos ampliando brechas que ya nos venían majando los talones. Las personas docentes que no cuenten con capacitación adecuada y los estudiantes que no tengan un acompañamiento adecuado se están quedando en desventaja para movilizarse en un mundo donde cada vez tenemos mayor presencia en lo digital”, manifestó León.

Mejoras dependen de la infraestructura disponible

El MEP señaló que desde hace cuatro años ejecuta acciones para reducir las diferencias de velocidad entre instituciones. Sin embargo, explicó que los avances dependen de la infraestructura tecnológica disponible en cada comunidad, ya que no todas cuentan con fibra óptica u otras soluciones de alta capacidad.

“Conforme el ICE amplía su cobertura de fibra óptica, el MEP avanza en la mejora de la conectividad de los centros educativos”, indicó la institución.

Sobre las fallas del servicio, el MEP explicó que los centros educativos presentan los reportes directamente ante los proveedores.

Cuando las gestiones se canalizan a través de la institución, el Área de Conectividad y Redes Internas les da seguimiento hasta verificar que la conexión se restablezca.

Sin embargo, la respuesta no precisa cuántos centros educativos reportaron fallas durante el último año ni si existen instituciones con problemas recurrentes.