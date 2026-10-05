Interkönectados Tour kölbi corona a su gran ganador nacional

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos se convirtió en el gran ganador de la final nacional del Interkönectados Tour kölbi 2026, una iniciativa que impulsó el talento, el trabajo en equipo y las habilidades digitales de estudiantes de todo el país.

En la competencia final también participaron representantes de los colegios técnicos profesionales de Calle Blancos, Limón y Paquera, quienes enfrentaron diferentes pruebas físicas, tecnológicas y creativas.

Una experiencia que llegó a 68 colegios

El Interkönectados Tour kölbi 2026 recorrió 68 centros educativos del país entre abril y setiembre. La iniciativa estuvo dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años y combinó retos físicos, videojuegos y creatividad digital.

Durante las diferentes etapas, los estudiantes pusieron a prueba sus habilidades, el trabajo en equipo y su capacidad para resolver desafíos. La comunidad educativa también tuvo un papel importante mediante el apoyo de docentes, familiares y compañeros.

El sistema de puntuación tomó en cuenta el desempeño de los participantes en las competencias y el respaldo recibido a través de la aplicación Tribu kölbi+.

Ganadores vivirán una experiencia en España

Como premio principal, el equipo del CTP de Calle Blancos viajará a España para vivir una experiencia vinculada a un partido del Barcelona.

Estudiantes del CTP de Calle Blancos

La competencia también contempló reconocimientos para el segundo y tercer lugar, así como premios para el colegio con mayor participación comunitaria y la categoría “Familia kölbi”, creada para destacar el apoyo del entorno educativo.

Con esta actividad, kölbi buscó promover la sana competencia y fortalecer la relación entre la educación, la tecnología, el deporte y la creatividad.

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