Dos hombres fueron detenidos este miércoles en Cieneguita de Limón luego de que oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública interceptaran un vehículo que transportaba ilegalmente 2 tortugas marinas vivas.

Tortuga rescatada. Foto: MSP.

Durante una intervención de rutina, los oficiales abordaron el automóvil y constataron que en su interior trasladaban a los animales sin ninguna autorización, lo que constituye una presunta violación a la Ley de Conservación de Vida Silvestre.

La Fuerza Pública confirmó que tras la verificación, se coordinó con la Fiscalía para proceder con la aprehensión de los sospechosos.

De acuerdo con las autoridades, las tortugas fueron entregadas al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), entidad encargada de su valoración y posterior manejo.