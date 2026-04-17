Interceptan lancha con 1.9 toneladas de cocaína 

En una operación conjunta, el Servicio Nacional de Guardacostas interceptó una embarcación rápida con 1.901 kilogramos de cocaína en aguas del Pacífico Central.

La acción, ejecutada por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES), permitió la captura de tres hombres de origen colombiano apellidados Guisamano, Camacho y Palacios.

La intervención inició tras una alerta de narcotráfico a 175 millas náuticas de Cabo Blanco, a unos 324 kilómetros de la costa. El operativo requirió 24 horas continuas de búsqueda y seguimiento, además, contó con el respaldo aéreo de los Estados Unidos mediante el convenio de patrullaje conjunto.

Según las autoridades, aeronaves estadounidenses guiaron a los oficiales costarricenses hasta la lancha denominada “Poseidón”, que se desplazaba a gran velocidad hacia el norte de Centroamérica.

“Otro golpe de Guardacostas interceptando una lancha en la costa pacífica, en esta operación participan nuestros socios estadounidenses desde el Comando Sur y la DEA, este inicio de año marca el récord de incautación de droga”, dijo Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública.

La nave contaba con cuatro motores fuera de borda y transportaba más de 20 estañones de combustible para garantizar su navegación en alta mar.

Tras la captura, los sujetos y el cargamento fueron trasladados a Puntarenas, donde la Policía de Control de Drogas (PCD) confirmó el decomiso de 1.901 paquetes de cocaína de un kilo cada uno.