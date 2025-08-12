El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre una balacera que tuvo lugar la noche del lunes en el sector de Higuito, Desamparados.

Según destacan, las autoridades recibieron la alerta a las 8:55 p.m.

En apariencia, las víctimas viajaban en un vehículo y fueron interceptados por varios sujetos.

Según mencionó el OIJ, al parecer los sospechosos bajan a las víctimas del vehículo y les disparan en varias ocasiones.

Víctimas:

Un hombre de apellido Grijalba, de 19 años (heridas de arma de fuego en extremidades inferiores y la mano derecha).

Un hombre de apellido Mata, de 23 años (heridas de arma de fuego en el muslo derecho y en la pierna izquierda).

Ambos ofendidos fueron remitidos a la Clínica Marcial Fallas para su respectiva atención.

El caso se encuentra en investigación.