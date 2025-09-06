El intercambio vial que conectaría Heredia con Circunvalación, prometido por el exjerarca Mauricio Batalla y anunciado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hace casi dos años, aún se mantiene como “una idea” que no tiene fecha de arranque. Así lo confirmó Mauricio Sojo, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entidad a cargo de la ejecución del proyecto, quien especificó que dichas obras aún se encuentran en etapa previa a la construcción; es decir, que todavía se realizan estudios para ver su viabilidad.

“Ahorita el proyecto se encuentra dentro de una de las ideas que tenemos como Conavi, estamos en la parte de pre-inversión, haciendo los análisis y estudios para, eventualmente, hacer la inscripción, primeramente, del proyecto ante el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan)”, detalló Sojo a Diario Extra.

Este análisis se realiza mediante un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entidad financiera que ha colaborado en los últimos proyectos viales realizados por el MOPT.

El objetivo de estos estudios es validar datos como el beneficio que obtendrían los costarricenses que utilicen esta vía, la cual pretende descongestionar el tránsito entre la Ciudad de las Flores y la capital.

“Parte de los estudios que se realizan [es sobre] precisamente los beneficiados, el tránsito promedio que se utiliza a diario, las proyecciones que hay que hacer, así como las eventuales expropiaciones a realizar si fueran necesarias”, detalló Sojo a este medio.

Si bien el exministro Batalla había señalado que para el 2026 el proyecto ya se encontraría encaminado, las autoridades no detallaron para cuándo se espera arrancar con la licitación de las obras.