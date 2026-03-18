Intercambio de disparos entre OIJ y sospechosos deja un herido

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Una persecución policial terminó en un intercambio de disparos entre agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y sospechosos, la mañana de este miércoles en San Vicente de Moravia.

Según reporte preliminar, los sujetos escapaban de las autoridades cuando ocurrió un intercambio de disparos, dejando a uno de los sospechosos herido, mientras los otros huyeron del lugar.