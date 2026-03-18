Intercambio de disparos entre OIJ y sospechosos deja un herido

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Una persecución policial terminó en un intercambio de disparos entre agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y sospechosos, la mañana de este miércoles en San Vicente de Moravia.
Según reporte preliminar, los sujetos escapaban de las autoridades cuando ocurrió un intercambio de disparos, dejando a uno de los sospechosos herido, mientras los otros huyeron del lugar.
De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, al llegar al sitio atendieron a un hombre de aproximadamente 23 años, quien tenía una herida de arma de fuego en la clavícula izquierda; el mismo fue trasladado estable al hospital Calderón Guardia.
El caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ.