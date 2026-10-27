Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Una intensa persecución policial con intercambio de disparos en la Ruta 27 culminó con un vehículo volcado y la captura de un sujeto que transportaba armamento.

Los hechos se registraron este martes 27 de octubre en Orotina, Alajuela, luego de que oficiales de la Fuerza Pública recibieran una alerta confidencial sobre un automóvil sospechoso que trasladaba armas de fuego en la zona.

Al ubicar el automotor y darle la orden de alto, el conductor hizo caso omiso a las señales policiales y arremetió a balazos contra los uniformados. Ante el ataque, los oficiales utilizaron sus armas de reglamento para repelar la agresión en plena vía pública.

Persecución y vuelco

En su intento de fuga, el sospechoso emprendió el escape con rumbo a Escobal de Atenas; sin embargo, perdió el control del automóvil y terminó volcándose sobre la carretera.

Tras el percance, los policías lograron neutralizar y aprehender al hombre, identificado con el apellido Monge. Durante la inspección del vehículo accidentado, las autoridades decomisaron tres armas de fuego.

A pesar de la balacera sostenida en el trayecto, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas ni oficiales impactados.

Monge fue remitido de inmediato al Ministerio Público, donde los tribunales le impusieron tres meses de prisión preventiva mientras avanza la causa en su contra.