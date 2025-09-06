Un hombre murió y otro resultó herido tras un intercambio de balas en el distrito de La Merced, en San José, específicamente en el sector de caserío Los Álamos.

El hecho fue confirmado este sábado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que el suceso tuvo lugar la noche del viernes a eso de las 9:00 p.m.

Según destacaron las autoridades, el ahora fallecido llegó al lugar de los hechos y realizó múltiples detonaciones de arma de fuego en el sitio.

Según el OIJ, desde el interior del caserío le respondieron con disparos. Esto provocó que el sujeto falleciera en el sitio y otra persona resultó herida.

Víctimas:

Hombre de apellido Vargas, de 42 años (fallecido).

Hombre de apellido Narváez, de nacionalidad nicaragüense (herido y llevado al Hospital San Juan de Dios).

El cuerpo fue remitido a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia.

El caso se encuentra en investigación.